NASA: На солнечной стороне Луны есть вода

Вода на Луне присутствует не только в тени у полюсов, но и на поверхности освещённой солнцем стороны спутника. Об этом объявило американское аэрокосмическое агентство NASA. Открытие было совершено при изучении Луны с использованием стратосферной обсерватории. Молекулы воды обнаружили в кратере Клавий в южной части небесного тела.

Таким образом были подтверждены теории, которые позволят агентству скорректировать программы освоения Луны. Наличие воды может упростить решение целого комплекса задач, её предлагали использовать даже для создания топлива. Впрочем, по словам директора департамента астрофизики NASA Пола Хертца, пока неизвестно, насколько много воды можно обнаружить на спутнике и реально ли будет её использовать.