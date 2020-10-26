Нагорный Карабах: минные поля и ракеты над головой

Нагорный Карабах живёт в условиях войны, несмотря на неоднократные обещания с обеих сторон ввести и поддерживать режим прекращения огня. В зоне конфликта то тут, то там натыкаешься на свидетельства недавних боевых действий: разрушенные строения, воронки от взрывов, сгоревший транспорт, брошенная военная техника…

Съёмочная группа Euronews проехала из Нафталана в Талыш по району, который ещё недавно контролировали армянские войска. По словам корреспондента, это «буквально минное поле».

Это зона стратегического значения для Баку, потому что здесь находится крупное водохранилище с дамбой, от которой зависит деятельность фермерских хозяйств в Тертерском районе Азербайджана. Землевладельцы обвиняют армянскую сторону в прекращении подачи воды после того, как в 1992 г. водохранилище было захвачено.

Азербайджанские хлопководы надеются, что после перехода дамбы под контроль Баку полноценное водоснабжение будет восстановлено и вместе с этим наладится жизнь в этих сельскохозяйственных районах. Так об этом рассказывает полковник армии Азербайджана Бабек Семидли:

«В связи с тем, что это водохранилище находилось под контролем армянской армии, эти насосы использовались, чтобы помешать естественному спуску воды в реку Тертер. Когда вода была особенно нужна для орошения в Тертерском районе, эти насосы включали, чтобы перекачивать её обратно и лишить Тертерский район необходимого водоснабжения».

Поскольку этот район имеет большое значение, здесь особенно опасно. Артиллерия Азербайджана наносит удары по позициям, откуда, как говорят военные, их обстреливает армянская армия. Съёмочная группа Euronews наблюдала, как одна из ракет пролетела непосредственно над внедорожником, в котором везли журналистов. В результате рикошета автомобиль получил небольшие повреждения, но — на этот раз — никто не пострадал.