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Германия

Скончался один из ведущих политиков Германии

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 Ирина Шелудкова
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Заседание Бундестага.
Заседание Бундестага.   -   Авторское право  Авторское право AP/Markus Schreiber
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Один из ведущих политиков Германии — заместитель председателя Бундестага и представитель Социал-демократической партии Томас Опперман скончался в возрасте 66 лет. Ему неожиданно стало плохо в воскресенье вечером во время съемок программы на канале ZDF. Политика срочно доставили в больницу, где он умер. О причине смерти пока не сообщается

Канцлер Германии Ангела Меркель отметила выдающиеся заслуги Оппермана на посту заместителя председателя Бундестага.

Он избирался в парламент ФРГ с 2005 года, с 2013 по 2017 год руководил фракцией социал-демократов в федеральном собрании, был одним из лидеров СДПГ на протяжении последних лет. В августе политик объявил, что планирует завершить карьеру.

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