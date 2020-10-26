Накаляется напряжённость в отношениях Турции с ЕС

На улицах мусульманских городов снова разгневанные топлы. Люди в Турции и по всему арабскому миру протестуют против неуважения к исламу, которое, по их мнению, допустил президент Франции.

В столице Ливии, Триполи, были сожжены и растоптаны портреты Эммануэля Макрона. С помощью социальных сетей в Катаре, Кувейте, Иордании был организован бойкот французских товаров. Его поддержал президент Турции, утверждая, что это ответный удар:

«Я сейчас обращаюсь к своей нации, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган. - Во Франции призывают не покупать ничего от турецких брендов. А я призываю вас, соотечественники, игнорируйте товары с французской маркировкой, не покупайте их».

Такое недовольство вызвала церемония прощания в Сорбонне с убитым на прошлой неделе под Парижем учителем Сэмюэлем Пэти, который показал классу изображения пророка Мухаммеда. Макрон сказал тогда, что его страна не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур.

Со своей стороны, президент Турции сказал, что его коллеге нужно проверить психическое здоровье. Резкие заявления были сделаны в Брюсселе.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель написал:

«Слова президента Эрдогана в отношении президента Макрона неприемлемы. Мы призываем Турцию остановить эту опасную спираль конфронтации ».

Официальный представитель Еврокомиссии добавил:

«Мы стремимся к сотрудничеству и диалогу между партнёрами, - сказал Петер Стано. - Это необходимо более, чем когда-либо. Иначе мы будем по очереди бесконечно обвинять друг друга в неуважении, в разжигании напряженности и в углублении взаимного непонимания».

Такую позицию заняли и несколько других европейских столиц, включая Берлин

«Мы солидарны с Францией в отношении личных нападок самого низкого уровня со стороны президента Эрдогана на президента Макрона, - сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас. - Но прежде всего мы солидарны с Францией в борьбе с исламскими экстремистами, особенно после ужасного террористического акта, который произошёл на прошлой неделе ».

Эксперт брюссельского Центра европейской политики предполагает, что турецкий лидер может сильно пострадать:

«Я думаю, что Турция должна быть осторожной, говоря о бойкоте товаров в нынешней экономической ситуации в Турции, - сказала Аманда Пол. - Франция - одна из стран, с которыми у Турции положительное сальдо торгового баланса. Для президента Эрдогана это очень важный вопрос, это также вопрос его популярности внутри страны. Это также тема, по которой он всегда выражал сильное мнение».

Отношения между Турцией и большей частью ЕС и так уже натянуты. Особенно велика напряженность в Греций. В Брюсселе считают, что Анкара встала на опасный путь.