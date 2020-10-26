Пандемия вынуждает ЕС лучше собирать налоги

Ежегодно Европейский Союз недополучает доходы на миллиарды евро из-за того, что деловые круги уходят от уплаты налогов с помощью законных, но не совсем честных методов. А эти деньги теперь очень нужны для экономического восстановления после пандемии. Созданный недавно в Европарламенте подкомитет по налоговым вопросом решил взыскать причитающееся с американского бизнеса.

«Каждый должен платить свою справедливую долю, это фундаментальное правило, - сказал голландский социалист Пол Танг. - Нужно исправить несправедливость. Мы с вами платим налоги, также, же как и большинство компаний. Но не платят налоги некоторые крупные корпорации, включая пять крупнейших в мире. Это американские технологические компании ».

Крупные корпорации, как американские, так и европейские, пытаются оптимизировать, а точнее, свести к минимуму свои налоги. Для этого они используют лазейки в законах, предоставление неверной и неполной информации фискальным органам. Иногда они переводят свои операции или прибыль в государства-члены ЕС, в основном небольшие, которые предлагают более выгодный режим налогообложения.

«Первым делом нужно разобраться с уклонением от уплаты налогов, и некоторые государства-члены ЕС стали для инструментами для этого, - продолжал Пол Танг. Это Люксембург, Ирландия и, конечно, моя страна - Нидерланды. Европарламенте - единственное учреждение, которое осмеливается назвать эти страны. Они помогают корпорациям и богатым людям заниматься агрессивным налоговым планированием.

По оценке Евросоюза, в результате ему недопоступает в год 50-70 млрд евро. Зато отдельным странам удаётся поднять у себя деловую активность, привлекая на свою территорию или в виртуальном пространстве заокеанский бизнес.

Профессор экономики университета бельгийского города Лёвен считает, что эту ситуацию может исправить введение единых для всего ЕС налогов:

«Государства-члены обязались осуществлять интеграцию своих хозяйств, - сказал Эдуардо Траверса. - Евросоюз в целом проводит единую экономическую политику. Но не может быть единой экономической политики без единой налоговой политики и единой корпоративной налоговой политики. Поэтому нам нужно пойти дальше в направлении налоговой интеграции в ЕС и, возможно, однажды установить единый европейский корпоративный налог ».

Черной дырой для европейских финансов стала деятельность компаний с цифровыми бизнес-моделями. Налоговые налоговые ставки у них в среднем наполовину ниже, чем у традиционных компаний.

Еврособзу нужно срочно модернизировать налоговую систему, чтобы адаптироваться к меняющейся экономике. Иначе, например, уйдёт из-под налогообложения огромная часть интернет-торговли, которая продаёт товары, поставляемые издалека, или едва присутствует на рынке ЕС.