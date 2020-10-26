"Умные школы": учиться энергосбережению с детства

Повышение осведомленности об устойчивом развитии начинается со школы и затрагивает не только родителей и учащихся, но и заинтересованные стороны и население в целом. В рамках проекта Smart Schools было проведено несколько конкурсов, встреч и трансграничных мероприятий.

Один из организаторов Ади Танович подвел итог первой фазе проекта:

— "Умные школы" — это название проекта трансграничного сотрудничества по энергетической реконструкции 7 школьных зданий в Боснии и Герцеговине и Хорватии. Она включала в себя установку теплоизоляции наружных стен, замену деревянных перекрытий и замену углевыжигательных котлов на котлы, использующие древесные гранулы в качестве топлива. Кроме того, в рамках проекта был организован школьный конкурс по энергосбережению среди 105 начальных и старших школ. В нем приняли участие 29 000 учеников, а также более 40 энергетических менеджеров прошли профильное обучение. Была оказана поддержка 19 молодым инноваторам, для них был организован лагерь, где они получили возможность развивать свои изобретения дальше. Результаты проекта выдающиеся. Проект привел к ежегодной экономии в размере 80 000 евро. В дополнение ко всему снижены экологические и энергетические затраты, такие как выбросы CO2 и энергопотребление.