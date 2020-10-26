Отношения США и Польши в преддверии президентских выборов

Стиль правления действующего президента США получил огромную поддержку в Польше.

Нынешние лидеры Польши и США считают, что сейчас отношения между их странами хороши, как никогда. Их сближению способствовала отмена администрацией Трампа виз для поляков, а также общие геополитические взгляды.

Действующий президент США заявил: "Вместе с Польшей мы противостоим России и её попыткам дестабилизации обстановки в регионе".

Анджей Дуда, президент Польши считает, что "благодаря президенту Трампу, США проявляет себя как наш верный союзник, на которого Польша может положиться".

Присутствие американских войск обеспечивает внешнеполитическую безопасность, а мультимиллиардные контракты в военной и энергетической сферах идут на пользу польской экономике.

"У меня вызывает некоторое беспокойство тот факт, что польское правительство не уделяет должного внимания демократической партии США, - рассуждает Анджей Маня, профессор Ягеллонского Университета. - Ведь это одна из двух важнейших политических сил Америки, давайте помнить о том, что многие политики-демократы поддерживали очень дружеские отношения с нашей страной".

Некоторые эксперты считают, что возможная победа Джо Байдена не сильно повлияет на отношения между Польшей и США.

"Независимо от того, кто станет президентом, Трамп или Байден, польско-американские отношения останутся очень хорошими, - убежден Павел Лаидлер, профессор института американистики. - Новый президент не только не выведет из страны войска НАТО, но и усилит присутствие альянса в Польше".

Тем не менее, правящая правая коалиция неофициально поддерживает действующего президента, так как опасается возможного давления со стороны администрации Байдена.

"В случае победы демократов не вполне ясно,какой курс возьмёт новое американское правительство, - рассуждает Аркадиуш Муларчик, член парламентского комитета иностранных дел и юстиции, - не будет ли Америка навязывать другим странам, в частности, Польше, своё мнение по различным вопросам внутренней политики. Например, относительно прав ЛГБТ-сообщества. Существуют такие опасения".

Американцы не могут выбрать нового президента Польши, а вот у поляков, проживающих в США, есть возможность повлиять на то, кто станет новым хозяином Белого дома. В США живёт почти 10 миллионов выходцев из Польши, и всем кандидатам в президенты стоит принимать во внимание их голоса.

Лешек Каблак, корреспондент Euronews