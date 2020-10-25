Скончался председатель южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи

Председатель южнокорейского концерна Samsung Ли Гон Хи скончался в больнице в Сеуле в возрасте 78 лет. Он тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа. Ли Гон Хи стал председателем группы Samsung в 1987 году. В 2016 году журнал "Форбс" назвал его самым богатым человеком Южной Кореи. По оценкам издания, на октябрь 2020 года его состояние превысило 20 миллиардов долларов.

Семейный конгломерат Samsung — крупнейший в стране. Коррупционный скандал вокруг корпорации привел к импичменту президента Пак Кын Хе. СМИ Южной Кореи сообщают, что родственники Ли Гон Хи заплатят рекордно высокую для страны сумму налога на наследство.

Так, фондовые активы Ли Гон Хи составляют около 16 млрд долларов, около половины будет уплачено в качестве налога.