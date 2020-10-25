Троих моряков не могут найти после взрыва на танкере в Азовском море

Трое моряков числятся пропавшими без вести после взрыва на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море. Сигнал бедствия поступил в субботу вечером, когда судно шло через устье Керченского пролива. На борту находились 13 человек, десятерых спас теплоход, оказавшийся поблизости.

Как рассказал начальник ГУ МЧС по Краснодарскому краю Олег Волынкин , тех, кто упал в море, всю ночи искали вертолёт и семь судов. В общей сложности были обследованы около 400 кв.км. акватории, однако поиски результатов не дали.

По данным МЧС, танкер шёл в Ростов-на-Дону без груза. Взрыв вывернул часть палубы, но повреждений ниже ватерлинии специалисты не обнаружили. Как сообщает ТАСС, к взрыву могли привести нарушение техники безопасности и работы с применением открытого огня.