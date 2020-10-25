Польская полиция разогнала акцию "ковид-диссидентов" в Варшаве

Столкновениями между полицией и протестующими обернулась массовая уличная акция против карантинных ограничений в Варшаве. В демонстрации приняли участие представители самых разных слоёв общества — от футбольных фанатов до предпринимателей, — отмечают организаторы. Они воспринимают запреты в рамках борьбы с пандемией как грубое нарушение фундаментальных прав граждан и удар по малому и среднему бизнесу. «Как только вы говорите своим клиентам: оставайтесь дома, вы в опасности, носите маски, тут же начинает падать спрос», — объясняет активист Павел Танайно.

Среди протестующих в Варшаве оказалось немало сторонников теорий заговора и тех, кто не доверяет информации об опасности COVID-19. Одна из участниц акции рассказывала, что вместе с друзьями искала и не смогла найти заболевших среди своих знакомых и знакомых знакомых.

Польша, как и другие страны Европы, переживает подъём заболеваемости COVID-19: ежедневно регистрируют уже более 13 тысяч случаев. На этой неделе правительство объявило о необходимости введения новых ограничений для сдерживания коронавирусной пандемии. Речь идёт о закрытии ресторанов и о запрете собраний численностью более 5 человек. Педиатр-иммунолог Павел Гжещовски уверен, что это поможет снизить рост заболеваемости:

«Больше всего беспокоит то, что ежедневно в больницы приходят от 500 до 700 новых пациентов. И мы понимаем, что это лишь верхушка айсберга. Если мы будем так же дисциплинированы, как в марте и апреле, то в течение 2 недель мы сможем сгладить эту кривую болезни, — вот, чего мы хотим на самом деле».

За время пандемии в Польше подтверждены более 220 тысяч случаев заражения коронавирусом. В числе инфицированных оказался и президент Анджей Дуда. Его пресс-служба отмечает, что глава государства при этом чувствует себя хорошо.