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Спорт

Британец Гейган Харт одержал победу на "Джиро д'Италия"

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 Ирина Александрова и AP, AFP, TASS
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Британец Гейган Харт одержал победу на "Джиро д'Италия"
Авторское право  Afp
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Британец Тео Гейган Харт из команды Ineos стал победителем престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".

В воскресенье состоялся последний, 21-й этап гонки. Его выиграл напарник британца по команде итальянец Филиппо Ганна, преодолевший участок протяженностью почти 16 километров за 17 минут 16 секунд. Гейган Харт занял на этапе 13-е место с отставанием в 58 секунд от победителя.

В общем зачете Тео Гейган Харт сохранил первую позицию. Вторым стал австралиец Джей Хиндли из Sunweb, третьим - его напарник, нидерландец Вилко Келдерман.

"Джиро д'Италия" прошла в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году.

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