Британец Гейган Харт одержал победу на "Джиро д'Италия"

Британец Тео Гейган Харт из команды Ineos стал победителем престижной веломногодневки "Джиро д'Италия".

В воскресенье состоялся последний, 21-й этап гонки. Его выиграл напарник британца по команде итальянец Филиппо Ганна, преодолевший участок протяженностью почти 16 километров за 17 минут 16 секунд. Гейган Харт занял на этапе 13-е место с отставанием в 58 секунд от победителя.

В общем зачете Тео Гейган Харт сохранил первую позицию. Вторым стал австралиец Джей Хиндли из Sunweb, третьим - его напарник, нидерландец Вилко Келдерман.

"Джиро д'Италия" прошла в 103-й раз, первая гонка была организована в 1909 году.