Досрочное голосование на выборах в США: "за парня по имени Трамп"

Американский лидер Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах. Политик сделал это штате Флорида, прежде чем отправиться на митинги в Северную Каролину, Огайо и Висконсин. До выборов осталось всего десять дней; внимание Трампа сосредоточено на избирателях в колеблющихся штатах. На вопрос репортеров, за кого хозяин Белого дома отдал свой голос, действующий глава государства, ответил: "За парня по имени Трамп". Президент снова призвал своих сторонников проголосовать досрочно, вновь поставив под сомнение голосование по почте.

Дональд Трамп, президент США: "Это было очень безопасное голосование. Я могу вам сказать, что это гораздо безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было идеально, очень строго, по правилам".

Согласно оценкам портала United States Elections Project, досрочно на президентских выборах уже проголосовали более 56 миллионов человек. Не исключено, что явка на этих выборах окажется рекордной с 1908 года и достигнет 65% от общего числа избирателей. Обозреватели называют несколько причин столь активного участия в досрочном голосовании: боязнь американцев подхватить коронавирус на многолюдных участках 3 ноября и непосредственно интерес избирателей к борьбе за президентское кресло, которую ведут республиканец Дональд Трамп и его соперник демократ Джо Байден.