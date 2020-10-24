Протесты в Польше: "За свободу и права женщин"

Третий день подряд тысячи людей протестуют на улицах Варшавы. Они выступают против почти полного запрета на аборты в то время, как законодательство страны в этой области и так уже было одним из самых строгих в ЕС.

Конституционный суд Польши в четверг объявил вне закона аборты в случае серьёзного порока развития плода. Решение априори окончательное, но оно оспаривается либеральной оппозицией и организациями по защите прав женщин.

Варбара Новацка, депутат парламента:

"Это затрагивает в первую очередь беднейших женщин, поэтому мы должны проявить с ними солидарность. Но прежде всего мы должны изменить Польшу: мы не согласны с тем, что неимущие женщины должны быть наказаны деспотическим государством и религиозными фанатиками".

Малгоржата Шумовска, режиссёр:

"Это не та страна, в которой я хотела бы жить, не та страна, какую я хотела бы для моей дочери. Такая страна, унижающая женщин, не может быть для них хороша".

Игнорируя правительственный запрет на публичные собрания в рамках борьбы с пандемией, протестующие прошли маршем по улицам польской столицы и дргих городов страны. Они призывали провести референдум по вопросу об абортах. Ужесточения законодательства добивалась Правящая наицоналистическая партия "Закон и справделивость".