Шварцнеггер перенес операцию на сердце

Легендарный бодибилдер, голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварцнеггер перенес очередную операцию на сердце. На своей странице в Твиттере 73-летний спортсмен сообщил, что уже с удовольствием гуляет по улицам Кливленда. В клинике этого города Шварцнеггеру установили новый аортальный клапан, который периодически необходимо менять, так как прекращение его нормального функционирования чревато тяжелыми кардиологическими последствиями. В 2018 году Шварценеггер едва не умер во время операции по замене легочного клапана, который установили актеру в 1997 году.

Родившийся в Австрии Шварценеггер с раннего детства занимался спортом: футболом, плаванием, боксом, а с 15 лет — культуризмом. В 1967 году впервые завоевал титул "Мистер Вселенная". Через год вновь получил это звание, но уже среди профессионалов (подтверждал его в 1969 и 1970 гг.). Семь раз завоевывал звание "Мистер Олимпия". Спортивную карьеру завершил в 1980 году.