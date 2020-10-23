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Россия

Стерилизованным женщинам из Уктусского пансионата предложат ЭКО

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 Мария Горковская
Процедура ЭКО
Процедура ЭКО   -   Авторское право  Sang Tan/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова предложила бесплатно провести ЭКО женщинам из Уктусского пансионата в Екатеринбурге, которые ранее пожаловались на принудительную стерилизацию. Об этом она заявила губернатору Евгению Куйвашеву.

- Сейчас даже при всех сложностях формирования бюджета в регионе остаются квоты на проведение ЭКО, а это единственная для девочек возможность забеременеть. Если потребуется и будет возможным, несколько таких операций можно провести. С девочками я встречусь отдельно, когда весь шум пройдет, — цитирует ее слова портал e1.ru.

17 октября в соцсетях была опубликована видеозапись, на которой несколько женщин рассказали, что администрация оказавшегося в центре скандала учреждения для пожилых людей и людей с инвалидностью (в частности, туда попадали сироты с отставанием в развитии при выходе из детдома) заставила их пройти стерилизацию под угрозой отправки в психоневрологический пансионат. По их словам, тех подопечных, которые все же решались родить, заставляли подписывать отказ от детей.

Руководство пансионата заявило, что с 2006 года стерилизацию действительно прошли 15 женщин, которые дали на это письменное согласие. По словам Мерзляковой, подобную практику в учреждении прекратили еще четыре года назад. По данным областного министерства соцполитики, с 2006 по 2020 год в Уктусском пансионате проживали более 2400 женщин, около 600 из них – в репродуктивном возрасте.

После скандала зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить законность стерилизации женщин в пансионате.

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