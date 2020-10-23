Французские власти усовершенствуют онлайн-слежку за террористами

Французское правительство объявило о комплексе срочных мер, цель которых - не допустить новых терактов на территории страны. Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс в ходе заседания Совета обороны и национальной безопасности в пятницу. Особое внимание правоохранители уделят интернету. При прокуратуре Парижа создадут группу по наблюдению за социальными сетями, а Законом об экстремизме будет предусмотрено наказание за публикацию информации, представляющей угрозу для жизни других граждан. Сообщается, что его проект парламент рассмотрит до конца года.

Кастекс заявил, что после жестокого убийства 16 октября в пригороде Парижа учителя Самюэля Пати, показавшего ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда в ходе урока о праве на свободу выражения мнений, французская полиция уже приступила к делу и только за последнюю неделю провела 56 проверок на основании 1279 сообщений, появившихся на платформе "Фарос", чьи пользователи сообщают о различных правонарушениях. По словам премьер-министра, 27 человек задержаны. Также принято решение о закрытии в парижском пригороде Пантен мечети и роспуске исламистской группировке "Шейх Ясин".

Наконец, "чтобы избежать повторения трагедии, будет усилена охрана служащих, на которых оказывается давление", заявил Кастекс. Известно, что Самюэль Пати жаловался в комиссариат полиции на угрозы со стороны родителей некоторых своих учеников.

Французское правительство обещало рассказать и о других новых мерах в ближайшие дни.