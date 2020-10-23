В Европе число случаев инфицирования коронавирусом стремительно растет

В Чехии за сутки выявлено более 14 тысяч зараженных. В стране закрыты школы, рестораны, спортивные клубы, а так же ряд предприятий по оказанию услуг населению. Продовольственные магазины и аптеки остаются открытыми. Ношение масок становится обязательным. За нарушение режима грозит штраф до 10 тысяч крон (около 400 евро).

В Болгарии за 24 часа тест на коронавирус оказался положительным почти у 1600 человек. Общее число заразившихся приближается к 35 тысячам. Наибольшее число заболевших - в Софии и Пловдиве. Власти призвали студентов медиков оказать помощь больницам, где не хватает медицинского персонала. В республике сохраняется режим чрезвычайной эпидемической ситуации, который правительство продлило до конца ноября. С четверга в стране введен масочный режим.

Власти Словакии с субботы вводят ограничения на передвижение граждан: покидать дом можно будет только имея на то вескую причину. Старшеклассников с понедельника переводят на дистанционное обучение. В стране пройдет тестирование на коронавирус всех жителей старше 10 лет. Оно будет добровольным, но отказавшихся от него власти отправят в 10-дневную самоизоляцию, чтобы исключить опасность распространения инфекции.