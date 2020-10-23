Борат возвращается

Казахстанский журналист и телеведущий Борат Сагдиев возвращается. На платформе Amazon prime video вышел новый комедийный фильм с участием британского комика Саши Барона Коэна "Борат 2".

Тем временем в центре Лондона в честь выхода фильма прошла рекламная акция. По Темзе на барже проплыла большая надувная копия главного персонажа картины в так называемом "маскини" и с флагом Казахстана.

Еще до официального показа новый фильм режиссера Джейсона Уолинера успел вызвать ажиотаж во всем мире. И это не удивительно - по сюжету казах Борат Сагдиев снова оказывается в США, где исследует политическую жизнь страны в канун президентских выборов, общается с противниками демократов и борется с пандемией коронавируса. Главный герой - уже известный казахский журналист, поэтому для нормальной работы ему приходится брать интервью "под прикрытием".

Между тем в интернете появились первые отзывы кинокритиков о комедии, полное название которой звучит так: "Борат: Дар в виде порнографической обезьяны вице-премьеру Михаилу Пенсу на благо недавно приниженной страны Казахстан". Некоторые назвали фильм "смешным и мрачным", но он получился "актуальным и своевременным". А персонаж Коэна "по-прежнему остается одним из самых милых и отвратительных".