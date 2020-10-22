Ливан: Саад Харири снова у руля

Саад Харири вновь назначен премьер-министром Ливана. Президент страны Мишель Аун принял такое решение в четверг после консультаций с парламентом.

Реагируя на назначение, сын убитого в 2005 году Рафика Харири пообещал сформировать правительство экспертов: "Я благодарю коллег-депутатов, особенно тех, кто проголосовал за формирование кабинета экспертов под моим руководством. Нам предстоит провести экономические, финансовые и административные реформы, о которых идёт речь в дорожной карте "французской инициативы".

Саад Харири имел в виде план по выходу Ливана из кризиса, предложенный президентом Франции после взрыва в Бейруте 4 августа.

Обозреватели, правда, напомнили, что ровно год назад Харири был вынужден уйти в отставку под давлением массовых акций протеста. Ливанцы вышли на улицы, не довольные несменяемостью власти, коррупцией и некомпетентностью элит, доказательством чего, по всеобщему мнению, стал августовский взрыв в столице.