Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Ливан

Ливан: Саад Харири снова у руля

Комментарии
 Марфа Васильева
euronews_icons_loading
Саад Харири на встрече с президентом в преддверие назначения
Саад Харири на встрече с президентом в преддверие назначения   -   Авторское право  Hussein Malla/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Саад Харири вновь назначен премьер-министром Ливана. Президент страны Мишель Аун принял такое решение в четверг после консультаций с парламентом.

Реагируя на назначение, сын убитого в 2005 году Рафика Харири пообещал сформировать правительство экспертов: "Я благодарю коллег-депутатов, особенно тех, кто проголосовал за формирование кабинета экспертов под моим руководством. Нам предстоит провести экономические, финансовые и административные реформы, о которых идёт речь в дорожной карте "французской инициативы".

Саад Харири имел в виде план по выходу Ливана из кризиса, предложенный президентом Франции после взрыва в Бейруте 4 августа.

Обозреватели, правда, напомнили, что ровно год назад Харири был вынужден уйти в отставку под давлением массовых акций протеста. Ливанцы вышли на улицы, не довольные несменяемостью власти, коррупцией и некомпетентностью элит, доказательством чего, по всеобщему мнению, стал августовский взрыв в столице.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube