Нагорный Карабах: пушки стреляют, а дипломаты ведут переговоры

Новые дипломатические усилия по ослаблению напряженности в Нагорном Карабахе.

Накануне в Брюсселе президент Армении провел встречу с генсеком НАТО, на которой обсуждался военный конфликт в этой непризнанной республике.

В то же время глава кабинета министров Армении Никол Пашинян заявил, что пока не видит перспективу долгосрочного урегулирования с помощью переговоров: "Прежде всего хочу сказать - мы должны все осознать, что с самого начала конфликта было понятно, что с помощью дипломатии кризис в Нагорном Карабахе разрешить в долговременной перспективе невозможно".

В Баку говорят о том, что армия страны отстаивает на протяжении многих десятилетий

территориальную целостность Азербайджана.

Ильхам Алиев, президент Азербайджана, подчеркнул: "Противник, который оккупирует наши земли вот уже почти 30 лет, видит, что наши вооруженные силы могут отражать нападения. Мы воюем за наши территории, мы защищаем их, и мы продолжим это делать, мы продолжим изгнание тех, кто захватил наши земли".

Тем временем переговоры между главами внешнеполитических ведомств конфликтующих сторон состоялись в среду в Москве, дискуссии должны продолжиться в пятницу в Вашингтоне.