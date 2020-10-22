Кувшинки и тележки из супермаркетов: картина Бэнкси "улетела" с молотка

Картину Бэнкси “Покажи мне Моне” продали за 10 миллионов долларов. Торги продлились всего восемь минут.

Вдохновением для британского художника послужила картина французского импрессиониста Клода Моне "Японский мостик". Но у Бэнкси в пруду не только кувшинки, но еще тележки из супермаркета и дорожные конусы.

“Реальный ущерб окружающей среде наносят не граффитисты и пьяные подростки, а крупный бизнес... Именно те люди, которые вешают на стены картины пейзажей в золотых рамах и пытаются рассказать остальным, как себя вести", — приводит слова художника аукционный дом Sotheby's.

“Покажи мне Моне” стала второй самой дорогой картиной Бэнкси. В большую сумму было оценено только полотно, которое ушло с молотка в прошлом году за 12 миллионов долларов. На нем Бэнкси изобразил шимпанзе и орангутанов, заседающих в британском парламенте.

Бэнкси — один из самых известных и загадочных стрит-арт художников. До сих пор остается тайной, кто скрывается под этим псевдонимом.