В Ростове проверят данные о смерти пациентов с COVID из-за нехватки кислорода

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко Росздравнадзор начал проверку причины смерти 13 человек, заразившихся коронавирусом, в больнице Ростова-на-Дону № 20. По сообщениям СМИ, нескольким подключенным к аппаратам ИВЛ пациентам ковидного госпиталя не хватило медицинского кислорода из-за перебоев с его подачей еще 11-12 октября. Известно о случившемся стало только в среду.

Информацию о гибели пациентов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очень тревожной", но местные власти заявляют, что она "не соответствует действительности". Замглавы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова отмечает, что "никаких аварийных ситуаций, которые могли повлечь гибель больных – не было".

Ростовская область на шестом место среди субъектов РФ и на первом в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом. По последним данным, здесь зафиксировано около 27,5 тысяч случаев заражения, 690 инфицированных умерли.