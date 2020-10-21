Никол Пашинян призвал армян к оружию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал глав органов местного самоуправления, руководителей партий и общественных организаций создать добровольческие отряды под началом Генштаба ВС для участия в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом глава кабмина заявил в среду в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, "на данном этапе карабахский вопрос не имеет дипломатического решения". В нежелании пойти на компромисс Пашинян обвинил Баку: "То, с чем мы согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что уже бессмысленно говорить о дипломатическом решении хотя бы на данном этапе".

В Баку настаивают, что против дипломатического урегулирования конфликта выступает как раз Ереван.

В ответ на заявление Пашиняна помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отметил, что "в недавних интервью и заявлениях международным СМИ президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял о готовности Азербайджана к переговорам", и, учитвая подобную "конструктивную позицию" его страны, "международное сообщество, особенно сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны сделать выводы из этого заявления руководства Армении".

Баку и Ереван вновь возложили ответственность за отсутствиее прогресса в разрешении конфликта друг на друга сразу же после рабочего визита глав МИД Азербайджана и Армении в Москву. 23 октября они проведут встречу и с госсекретарем США Майком Помпео.