Нигерийские полицейские открыли огонь по протестующим в столице Лагосе. Демонстранты выступали против произвола силовиков и внесудебных расправ.

По неподтвержденным данным, очевидцы рассказали о двух десятках тел. Не менее 50 человек пострадали. В организации Amnesty International заявили, что у них есть заслуживающие доверия доказательства убийств.

Власти пообещали провести расследование. В Лагосе на сутки введен комендантский час.

За несколько часов до стрельбы губернатор штата Лагос заявил, что протесты превратились "в монстра, который угрожает благополучию общества". А полиция предупредила, что силы правопорядка будут использовать все законные методы, чтобы предотвратить покушения на жизни и имущество граждан.

Акции протеста не прекращаются в Нигерии уже несколько недель. Демонстрации не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступку протестующим и распустило специальный отряд полиции по борьбе с грабежами.