В Германии пересадят леса

В Германии тысячи деревьев гибнут из-за атак насекомых, которые хорошо себя чувствуют на фоне потепления климата.

Здесь, в регионе Гарц, в центре Германии, мертвые ели напоминают призраки на вершинах холмов.

Деревья - жертвы жука-короеда, маленького насекомого, вызывающего большие разрушения по всей стране. Активизация короеда - результат потепления местного климата и уменьшения количества осадков.

Таня Сандерс, руководитель отдела экологии и биоразнообразия леса Института Тюнена, поясняет: "Это взаимосвязанные вопрос. На фоне засухи у деревьев меньше соков и и меньше смолы. Тут жук-короед может заразить ствол. Когда деревья здоровы, смолы у них в избытке, жук через кору не проникнет, он буквально потонет в смоле и не сможет причинить ущерб".

Без защитной смолы жук-короед атаковал 245 тысяч гектаров леса в Германии. Экологи говорят, что не видят этому конца. Нынешний год вновь выдался сухим и жарким.

Фридхарт Кнолле, представитель Национального парка "Гарц", поясняет: "Мы не привыкли к засухе здесь, в центре Европы. Люди могут адаптироваться, у нас есть кондиционеры. У деревьев их нет. Те растения, которые не сумеют приспособиться, попросту умрут".

У подножия горы волонтеры сажают деревья, этот район серьезно пострадал от жука-короеда.

На смену елям, которые равномерно покрывали здешние склоны, придут самые разнообразные виды деревьев. Специалисты говорят, что содействуют сохранению лесов для будущих поколений.

Райк Шеффлер, лесничий, комментирует: "Мы лесу не нужны, он сам рано или поздно восстановится, а вот нам лес нужен. Нам нужно дерево как строительный материал. Это самый экологически чистый вариант, причем восстанавливаемый. Мы сажаем здесь самые разные виды чтобы получить в перспективе лесоматериал, сажаем и дуб, и серебристую пихту".

Правительство Германии инвестировало 800 миллионов евро в программу восстановления лесов. Речь идет об их очистке, оздоровлении, насаждении новых деревьев с учетом происходящих климатических изменений. Они вырастут, и немецкий лес будет выглядеть иначе.