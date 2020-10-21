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Таиланд

В Таиланд возвращаются туристы

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 Ирина Шелудкова
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Первая группа туристов из Китая
Первая группа туристов из Китая   -   Авторское право  Авторское право AP Photo/Wason Wanichakorn
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В Таиланд впервые за почти семь месяцев прибыли иностранные туристы. В международный аэропорт Бангкока прилетели 39 путешественников из китайского Шанхая. Все они получили специальную туристическую визу и были отправлены на двухнедельный карантин. В конце месяца ожидается прибытие второй группы из Гуанчжоу. Предполагается, что туристы будут находиться в королевстве 30 дней, после карантина они смогут отправиться в другие районы и должны установить на смартфоны приложение для отслеживания их перемещений.

В прошлом году Таиланд посетили 40 миллионов туристов, на эту сферу приходится более 10% ВВП страны.

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