В Таиланд возвращаются туристы

В Таиланд впервые за почти семь месяцев прибыли иностранные туристы. В международный аэропорт Бангкока прилетели 39 путешественников из китайского Шанхая. Все они получили специальную туристическую визу и были отправлены на двухнедельный карантин. В конце месяца ожидается прибытие второй группы из Гуанчжоу. Предполагается, что туристы будут находиться в королевстве 30 дней, после карантина они смогут отправиться в другие районы и должны установить на смартфоны приложение для отслеживания их перемещений.

В прошлом году Таиланд посетили 40 миллионов туристов, на эту сферу приходится более 10% ВВП страны.