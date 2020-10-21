Европейский центробанк ратует за зелёные инвестиции

Многие страны Евросоюза признают, что вторая волна коронавируса захлестнула их раньше, чем ожидалось. Им снова приходится ужесточать карантинные меры и при этом пытаться предотвратить экономический спад.

А Брюссель, политический центр ЕС, настаивает на усилении борьбы с изменениями глобального климата в рамках так называемой «зелёной сделки». Европейский центральный банк уже скупает национальные облигации для финансирования экологических проектов.

О том как совместить эти, на первый взгляд, разные задачи, -рассказал в интервью Euronews главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Вопросы ему задавала Эфи Кутсокоста.

Euronews: Какими должны быть приоритеты для восстановления после пандемии, особенно в Европе? Не роскошь ли это - говорить об "зелёной сделке", когда тысячи людей теряют работу?

Филип Лейн: Я думаю, что здесь конфликта нет. Нам необходимо ускорение по всем направлением. Оно должно было происходить в любом случае, даже если бы не было нынешних неурядиц в хозяйстве. Нужно ускорять переход на чистые технологии, дигитализацию и так далее. Нужно устремляться в будущее, но при этом не упускать из виду настоящее. Очень важно обеспечить, чтобы как можно больше жизнеспособных фирм уцелели, а трудящиеся, пострадавшие от пандемии, сохранили свою связь с работодателем и свою квалификацию.

Euronews: Как следует поддержать зелёную стратегию, с точки зрения ЕЦБ?

Филип Лейн: Возможно, основной пункт, значение которого иногда преуменьшается - то, что сделать экономику более зелёной можно только посредством больших инвестиций. Требуются большие государственные инвестиции, большие корпоративные инвестиции - для модернизации производства, внедрения экологически чистых технологий. Участвовать в таком вложении капитала придётся и населению. Многие дома необходимо сделать более энергоэффективными, нужно изменить то, как люди пользуются транспортом. Все это, по сути, составляет большую инвестиционную программу. В условиях низких процентных ставок, в контексте низкой инфляции, государствам, бизнесу и гражданам инвестиции делать легче. Добавим к этому то, Европа проводит всё более благоприятную для климата политику, вводит налоги на углекислый газ, устанавливает эмиссионные стандарты, принимает другие меры к сокращению выбросов. И всё это поддерживается той политикой процентных ставок, которую проводит ЕЦБ.