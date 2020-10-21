Цель еврокомиссара Синкявичуса - баланс людей и планеты

Еврокомиссия намеревалась посвятить 2020 год борьбе с изменениями глобального климата, как этого требовали на улицах активисты зелёных движений. Но пришлось переключить усилия на коронавирус.

Еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс считает, что пандемия открыла новые возможности:

"Мы потеряли какое-то время, но не импульс. В 2020 году предполагалось уделить главное внимание природе. Это было не отменено, а отложено на следующий год. Нашей исходной точкой тогда будет не статус-кво: мы возобновим движение вперёд с совершенно иной позиции. Потому что нынешний кризис позволил нам лучше понять нашу зависимости от мира природы. Пандемия дала нам больше знаний о связи между чрезмерной эксплуатацией ресурсов Земли и риском распространения инфекционных заболеваний".

Политический редактор Euronews Даррен МакКаффри напомнил о планах Брюсселя избавить Европу от пластмассовых предметов одноразового использования.

«Я думаю, мы должны рассматривать этот кризис как возможность для восстановления и улучшения. Да, появилось много одноразовых масок и перчаток. Но мы должны быстро выйти из этой ситуации, вернуться к предыдущей и искать способы уменьшить количество пластика».

"Некоторые экологические группы предупреждают, что Евросоюз попытается достичь своих целей по уменьшению загрязнения атмосферы путем экспорта наших выбросов углекислого газа в другие страны мира, - продолжал Даррен МакКаффри. - Можете ли вы гарантировать, что ЕС не будет участвовать в таком "зелёном отмывании"

«Европейская "зелёная сделка" является уникальным примером совместной политики. Мы не боремся с загрязнением только с помощью законов, целей и секторальных мер. Мы стараемся принимать решения, которые работают на многих различных направлений и во многих секторах по горизонтали. __Мы хотим восстановить баланс между людьми и планетой, создавать рабочие места и обеспечивать рост. Мы также ходим сделать этот переход справедливым и вовлекающим всех. Это, конечно же, требует больших усилий и изменений во многих секторах».

«Что вы сделали за последние пару лет, чтобы окружающая среда стала чище? - задал последний вопрос еврокомиссару политический редактор Euronews. - Как изменилась ваша жизнь?»

«Я всегда начинаю со своей семьи. К примеру, мы не надеваем масок, которые нельзя использовать снова. Мы уже много лет избавляемся от одноразовой пластмассы в нашем доме. Когда мои дети видят, как кто-то пьёт через соломинку, они спрашивают: "откуда вы взяли эту соломинку, она должна быть запрещена, не так ли?»