Запрет на оборудование Huawei в Швеции: "Это бездоказательная дискредитация Китая"

Швеция без каких-либо доказательств дискредитирует Китай и политизирует нормальное экономическое сотрудничество двух стран. C таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь после того, как власти Швеции приняли решение о запрете использования оборудования Huawei и ZTE для развертывания мобильных сетей пятого поколения.

"Швеция должна пересмотреть свое неверное решение, чтобы избежать негативных последствий для нормального экономического сотрудничества двух стран, а также для деятельности шведских компаний, работающих на рынке Китая", — заявил Чжао Лицзянь.

Накануне Управление почты и телекоммуникаций Швеции сообщило о ряде требований, гарантирующих, что использование радиооборудования в разворачиваемых новых системах не причинит вреда национальной безопасности, в связи с чем участники первых аукционов частот должны отказаться от продукции Huawei и ZTE.

Другие европейские страны также вводят ограничения. Под давлением США от оборудования Huawei отказались, в частности Великобритания и Бельгия. Вашингтон обвиняет Пекин в использовании оборудования китайских компаний в шпионских целях. Страны-члены ЕС призывали Еврокомиссию разработать общую позицию.