"Место притяжения сатанистов": вандалы напали на несколько берлинских музеев

Несколько берлинских музеев пострадали от рук вандалов. Неизвестные облили маслянистой жидкостью саркофаги, скульптуры и картины в Пергамском музее, Старой Национальной галерее и Новом музее. Всего пострадали около 70 экспонатов.

Какой именно ущерб был нанесен, пока подсчитать не удалось, но министр культуры обнадежила общественность: велика вероятность, что экспонаты удастся восстановить. При этом она добавила, что для музеев это повод задуматься, насколько хорошо работает система безопасности.

Несколько месяцев назад в интернете начали распространяться теории заговора вокруг Пергамского музея, где хранится алтарь, изображающий битву богов с гигантами. "Пергамский музей — мировой центр притяжения сатанистов и ковид-преступников", — написал у себя в Telegram Аттила Хильдман, конспиролог, придерживающийся крайне правых взглядов.

Пергамский алтарь FRITZ REISS/AP

"Удивительно ли это происшествие? Не особо. В течение нескольких месяцев "престол сатаны" упоминался в чатах и каналах заговорщиков Аттилы Хильдмана, Ксавьера Найду и компании. Иногда там появляются прямые угрозы в адрес Пергамского музея", — пишет журналист Ян-Хенрик Вибе.

Инциденты произошли еще 3 октября, но поначалу полиция не сообщала случившемся в интересах следствия.