"Братское признание": в Лионе чтили братьев Дарденн

Лауреатами премии Кинофестиваля в Лионе стали братья Дарденн, в прошлом году этой награды удостоился Фрэнсис Форд Коппола.

Эмили Декенн, открытая Дарденнами как актриса в удостоенном в 1999 году Золотой пальмовой ветви в Каннах фильме "Розетта", говорит, что та присущая режиссерскому дуэту идентичность делает их кино уникальным в своем роде.

Братья – двукратные обладатели Золотой пальмовой ветви и авторы работы, которая войдет в историю кинематографа. Премия Люмьер задумывалась организаторами как аналог Нобелевской премии в кинематографе

Каналу Euronews Дарденны рассказали о своей связи с изобретателями кинематографа братьями Люмьер и закономерности получения этой премии...

Эта премия присуждается нам в Лионе, где было изобретено кино, она вручается Институтом Люмьер, и так как Люмьеры - два брата, для нас это нечто особенное, ведь мы тоже братья! И получается, что между братьями Люмьер и нами существует некая маленькая родственная связь! Жан-Пьер Дарденн режиссер

Люк Дарденн отметил, что уникальность премии заключается в том, что ее нельзя получить дважды.

Кинодеятели, которые всегда были максимально близки к реальности и своим персонажам, часто проходят по краю...

Их последняя картина – лауреат Каннской кинопремии в 2019 году – "Молодой Ахмед" рассказывает о радикализованном юноше, пытавшемся зарезать своего учителя... Сюжет, который превратился в трагическую реальность в предместьях Парижа в октябре 2020.

В Лионе было представлено 23 картины, отобранных, но не показанных на Каннском кинофестивале 2020. Среди них "Еще по одной" Томаса Винтерберга, одного из почетных гостей и недавно награжденного в Сан-Себастьяне и Лондоне.

Этот фестиваль особенно важен сейчас, потому что люди прячутся за свои диваны, и Тьерри (Фремо) борется за то, чтобы вернуть людей в кинотеатры, за это коллективный опыт темноты. И где, как не здесь, в этом городе братьев Люмьер, где все началось... Томас Винтерберг режиссер

Мы не только возвращаемся к самым истокам кинематографа, но и заглядываем в будущее на предпоказе картины "Слалом" француженки Шарлин Фавье, также отобранной в Каннах.

Полуавтобиографический фильм рассказывает о сексуальных домогательствах в спорте, написанный за несколько лет до движения #MeToo, с Жереми Ренье, также открытым как актер братьями Дарденн.

Сохраняя традицию фестиваля, братья Дарденн на том же месте сняли ремейк первого фильма братьев Люмьер "Выход рабочих с фабрики" с Розеттой на пассажирском сиденье мопеда.