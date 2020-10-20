Часовая индустрия Швейцарии рассчитывает на Китай

Экспорт швейцарских часов в сентябре сократился на 12%. Показатель снижается с начала года и в целом за этот период уменьшился на 28% по сравнению с прошлым годом. Экспорт в Россию в сентября сократился более чем на 27%.

Вместе с тем объем поставок к Китай вырос на 79% — еще одно свидетельство, что китайская экономика сегодня лучше других переживает кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Генеральный директор Breitling Жорж Керн в интервью телеканалу Euronews заявил: "На долю китайских потребителей приходится примерно половина рынка предметов роскоши. Но китайские потребители сегодня не могут совершать поездки, не думаю, что это изменится в ближайшие полгода или год. Наша цель сегодня — восстановление местной клиентской базы, т.е. это французские потребители во Франции, английские — в Англии, американские в США. И, конечно, китайские в Китае, потому что китайцы сегодня покупают в Китае. До пандемии мы продавали китайски туристам, путешествующим по миру, в четыре раз больше часов, чем на территории Китая".

По оценкам экспертов, к 2025 году 46% покупок на глобальном рынке товаров роскоши будут совершать китайские потребители. В целом ежегодный объем средств, потраченных на предметы роскоши, через пять лет превысит 320 миллиардов евро.