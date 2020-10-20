Датский расчленитель бежал из тюрьмы

Датский инженер-изобретатель Петер Мадсен, отбывающий пожизненное заключение за убийство шведской журналистки Ким Валл, бежал из тюрьмы в пригороде Копенгагена. При побеге он угрожал охранникам взорвать бомбу, но далеко уйти не сумел - его блокировали, а потом и задержали, на дороге в районе Альбертслунн примерно в 500 метрах от тюрьмы. Сбежавшего Мадсена окружили полицейские и саперы из-за того, что он, предположительно, надел на себя пояс со взрывным устройством.

Кроме того, по сообщениям датских СМИ, преступник изначально в тюрьме взял в заложники гражданское лицо, при этом у него в руках был "предмет, похожий на пистолет".

"Я шел со своей девушкой, и мы направлялись в наш местный центр. Мы прошли половину пути, когда к нам подъехал белый фургон, а через 10 секунд его окружила полиция. Их вытащили из машины, наставив оружие, и все легли на землю. Нас, конечно, попросили уйти. Что мы немедленно и сделали", - рассказывает свидетель задержания.

30-летняя шведская журналистка Ким Валл, готовившая статью об изобретателе, пропала 10 августа 2017 года после того, как отправилась в плавание вместе с Мадсеном на построенной им подводной лодке. Сначала Мадсен утверждал, что высадил журналистку на берег вечером того же дня. Позже, однако, он сказал, что женщина погибла в результате несчастного случая на подлодке. Как установило следствие, Валл была убита и расчленена на борту судна.