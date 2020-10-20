После убийства школьного учителя власти Франции перешли в наступление

В Европарламенте почтили память Самюэля Пати - французского учителя истории, обезглавленного террористом. Церемония, в ходе которой Пати будут отданы государственные почести, состоится во дворе Сорбонны (Париж) в среду, 21 октября. В администрации президента подчеркивают, что Сорбонна - это "памятник, символизирующий дух Просвещения, культурного, литературного, образовательного влияния Франции".

Пати во время урока в качестве иллюстрации тезиса о свободе слова показал карикатуры на пророка Мохоммеда, предварительно обратившись к ученикам мусульманского вероисповедания, чтобы не оскорблять их чувств, либо закрыть глаза, либо на время покинуть помещение класса.

Накануне стало известно, что число задержанных в рамках расследования теракта возросло до 15 человек, по закону, нахождение под стражей может длиться 144 часа (6 дней).

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что намерен выслать из страны свыше 230 радикальных исламистов, в настоящее время находящихся в тюрьмах. Министр так же сказал: "Силами МВД были проведены 34 полицейских рейда. Мы сообщим прессе о деталях операций в ближайшие дни. Цель наших действий - заставить бояться тех, кто совершает теракты, а не общество, против кого эти деяния направлены".

Госсекретарь Марлен Шьяппа сегодня встречается с руководством французских филиалов социальных сетей - будут обсуждаться вопросы о том, как препятствовать распространению сообщений, содержащих религиозную ненависть и призывы к насилию.

Самюэль Пати посмертно будет награжден Орденом Почетного Легиона - высшей наградой Франции, которая присваивается военным и гражданским лицам за выдающиеся заслуги перед страной в мирное и военное время.