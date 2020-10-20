ЕС начинает разбирательство из-за "золотых паспортов" Кипра и Мальты

Европейская комиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в национальную экономику. Согласно заявлению комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, в течение долгих лет это противоречило принципу лояльного сотрудничества, одному из базовых в европейском праве, упоминаемому, в частности, в Договоре о Европейском союзе. Именно он лежал в основе построения единого рынка. Сегодня его нередко именуют "принципом верности европейскому единству".

В Брюсселе считают продажу популярных, среди прочего, у россиян "золотых паспортов" ударом по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства, а также заявляют о заложенных в таких схемах рисках отмывания денег и коррупции.

В течение двух следующих месяцев кипрское и мальтийское правительства должны ответить на письма Еврокомиссии с официальным уведомлением о начале разбирательства.

Ранее стало известно, что с 1 ноября Кипр отменяет данную программу из-за многочисленных злоупотреблений. Решение принял кабинет министров после расследования телеканала Al Jazeera. Журналисты утверждают, что местные госчиновники помогали богатым иностранцам, в том числе с криминальным прошлым, обходить проверки, предусмотренные для получения кипрских документов.