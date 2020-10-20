Возможна ли колбаса без мяса? Может ли быть вегетарианской котлета (это слово означает на французском языке "ребро"). И что такое веганский копчёный лосось, в котором нет рыбы?

Эти вопросы обсуждали в Европарламенте. Депутаты собираются проголосовать в среду за то, следует ли ограничить мясными продуктами использование таких слов как "бургер", "бифштекс", "сосиска". В качестве вегетарианских эквивалентов этих слов предлагаются, соответственно, "диск", "грибной стейк" и "палец".

Генеральный секретарь главного профсоюза европейских фермеров защищает животноводство:

«С точки зрения питательной ценности, мы должны делать различие между продуктами, - сказал Пекка Песонен. - Мясо, безусловно, отличается в этом отношении от заменителей мяса, которые представляют собой сильно переработанный из разных компонентов продукт и проигрывает в сравнении натуральному мясу».

Между тем, в ЕС растёт популярность именно альтернативной пищи, при производстве которой не гибнут живые существа.

Вице-председатель Провеганского интернационала (ProVeg International) считает, что растительный белок успешно заменяет мяса, а вкус у них одинаковый:

«Мы считаем, что названия "бургер", "сосиска" и другие описательные термины что-то говорят об их характеристиках. Поэтому мы предлагаем оставить их на всех похожих продуктах, чтобы не запутать потребителя, - сказала Джасмийн Де Бо. - Когда человек покупают вегетарианскую колбасу, он прекрасно понимают, что в ней нет мяса, именно это ему и нужно — важно, чтобы были такими же текстура, вкус и способ приготовления. Так что пусть эти названия останутся, где они есть, ведь они даже занесены в словари, они существуют уже несколько десятилетий, и люди привыкли к этому. Зачем менять их систему, если она не сломана?».

Независимо от позиции Европарламента, отдельные страны ЕС имеют право издавать свои законы о маркировке пищевых продуктов, их происхождении и содержании. Такой закон приняла в этом году Франция.

Корреспондент Euronews Даррен МакКаффри передаёт из Брюсселя:

"Многие потребители, любят они колбасу из овощей или из свинины, могут подумать, что евродепутатам лучше направить свои усилия на проблемы, в которых больше мяса (в смысле, содержания)".