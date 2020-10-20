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Брюссельское бюро

Евросоюз наказывает Кипр и Мальту за "золотые паспорта"

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 Efi Koutsokosta
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Евросоюз наказывает Кипр и Мальту за "золотые паспорта"
Авторское право  Petros Karadjias/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Еврокомиссия начала во вторник дисциплинарную процедуру в отношении Кипра и Мальты в связи с их программами предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Получатели так называемых "золотых паспортов" пользуются всеми правами граждан Евросоюза, в том числе свободой передвижения.

В течение двух месяцев Никосия и Валлетта должны ответить на уведомления Брюсселя о том, что они нарушили принцип "лояльного сотрудничества", закреплённый в союзном договоре.

Кипр объявил о прекращении этой практики после сообщений в прессе о том, что гражданство ЕС приобрело с её помощью много преступников.

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