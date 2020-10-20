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Германия

Капитан Карола Ракете спасает лес

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 Ирина Шелудкова
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Экоактивистка Карола Ракете
Экоактивистка Карола Ракете   -   Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
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В прошлом году капитан немецкого судна "Sea-Watch 3" Карола Ракете занималась спасением мигрантов в Средиземном море, несмотря на запрет итальянских властей она доставила людей на остров Лампедуза.

Сегодня 32-летняя гражданка Германии принимает участие в акции по спасению леса от строительства скоростного шоссе в районе Данненрод в немецкой федеральное земле Гессен. С конца сентября активисты живут в лесу, чтобы помешать вырубке деревьев

Карола Ракете говорит: "С помощью нашей акции мы хотим обратить внимание общества на проблемы, связанные с развитием транспорта в будущем, мы не можем расширять дорожную сеть в условиях климатического кризиса. На мой взгляд, нужно приостановить все проекты инфраструктуры и провести их переоценку, нужен механизм, который проверит эти проекты на соответствие целям Парижского соглашения по климату и стратегии по сохранению биоразнообразия".

Но местные жители и предприниматели говорят, что строительство автомагистрали значительно улучшит качество жизни — сегодня грузовики и машины в этом районе проезжают по деревенским дорогам.

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