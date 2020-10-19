Изменение климата: как подготовить население к неизбежному?

В специальном выпуске программы "Футурис" мы поговорим о специальных европейских миссиях, нацеленных на борьбу с некоторыми из главных вызовов нашего времени. Эта инициатива в рамках программы "Горизонт Европа", которая будет запущена в 2021 году, подразумевает 5 основных целей: борьба с онкологией, климатически нейтральные города, защита морей, здоровые почвы и миссия, которую мы рассмотрим сегодня — адаптация к изменению климата, включая трансформацию общества.
Не нужно изобретать велосипед
Руководитель миссии Конни Хедегаард разъясняет, какие действия и амбиции кроются за названием этой инициативы.
Хедегаард поясняет, в чем заключается стратегия такого амбициозного и широкомасштабного проекта.
Загрязнение воздуха убивает 7 млн человек ежегодно
Одна из будущих проблем, связанных с адаптацией к изменению климата, касается нашего здоровья. Мы отправились в Норвегию и Грецию, где встретились с учеными проекта "Истощение ресурсов", которые изучают влияние повышения температуры и загрязнения воздуха на заболевания.
Непрерывное повышение температуры увеличивает риск возникновения лесных пожаров и аномальной жары. Эксперты считают, что этот климатический эффект в сочетании с загрязнением воздуха представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.
Около 90% мирового населения дышат загрязненным воздухом. По подсчетам, каждый год в мире из-за загрязнения воздуха умирает 7 млн человек.
Болезни адаптируются к изменению климата?
Финансируемый ЕС проект "Истощение ресурсов" фокусируется на связи между жарой, загрязнением окружающей среды и сердечно-легочными заболеваниями.
Ученые Центра международных климатических исследований в Осло стремятся разработать схемы моделирования по принятию превентивных и адаптационных мер.
В исследовании также будут рассмотрены социально-экономические последствия этих воздействий, например, как ведут себя заболевания в зависимости от географических, демографических и социально-экономических критериев.
Медицинские исследования уже подтвердили прямую связь между состоянием окружающей среды и болезнями.
Температура на нашей планете примерно на 1°C теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это угрожает большим числом экстремальных погодных явлений в будущем, даже если мы будем придерживаться уровня глобального потепления в два градуса, который был согласован всеми странами в Парижском соглашении. Эти факторы окружающей среды могут усугубить ущерб здоровью, считают климатологи.
Воздействие климатических условий на здоровье людей различно в зависимости от географического положения и местных факторов уязвимости.
Способность человека адаптироваться к повышающимся температурам становится ключевым фактором. Основываясь на самых последних схемах моделирования климата, группа греческих исследователей пытается спрогнозировать возможное воздействие.
Как подготовить города к глобальному потеплению?
Один из вопросов, на который ученые здесь, в Осло, пытаются ответить, заключается в том, как люди могли бы адаптироваться в долгосрочной перспективе к несколько более теплому климату или экстремально жарким температурам? Этот момент имеет основополагающее значение для разработки стратегий социальной и городской адаптации, направленных на ограничение смертности и заболеваемости среди уязвимых групп населения.
На сегодня это все. Спасибо за внимание. Более подробную информацию о миссиях Европейского союза вы можете в рубрике "Футурис" и в соцсетях.