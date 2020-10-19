Изменение климата: как подготовить население к неизбежному?

В специальном выпуске программы "Футурис" мы поговорим о специальных европейских миссиях, нацеленных на борьбу с некоторыми из главных вызовов нашего времени. Эта инициатива в рамках программы "Горизонт Европа", которая будет запущена в 2021 году, подразумевает 5 основных целей: борьба с онкологией, климатически нейтральные города, защита морей, здоровые почвы и миссия, которую мы рассмотрим сегодня — адаптация к изменению климата, включая трансформацию общества.

Не нужно изобретать велосипед

Руководитель миссии Конни Хедегаард разъясняет, какие действия и амбиции кроются за названием этой инициативы.

Смысл в том, что независимо от того, как много мы делаем для смягчения последствий в Европе, нам придется адаптироваться к изменению климата. И как это повлияет на наши города, наши общества, наши предприятия, наши дома?

Как мы можем сделать Европу более устойчивой? И как сделать так, чтобы это приносило пользу экономике, чтобы это это не вредило населению и бизнесу Конни Хедегаард руководитель миссии ЕС по адаптации населения к изменению климата

Хедегаард поясняет, в чем заключается стратегия такого амбициозного и широкомасштабного проекта.

Почему бы нам не попытаться определить 200 регионов в Европе с разными проблемами, с разным опытом, с разными подходами, хорошими или не очень, чтобы другие смогли понять, как можно делать, а как лучше не стоит. Тогда мы могли бы определить наши сильные стороны, но также и пробелы в знаниях, где нам нужна, например, помощь наших ученых и бизнеса в поиске новых решений и новых технологий. А во-вторых, мы хотим запустить 100 обширных проектов в ста регионах, где мы интегрируем новые технологии, чтобы показать, как это можно сделать. Мы должны опираться на опыт друг друга, а не изобретать велосипед заново Конни Хедегаард Руководитель миссии

Загрязнение воздуха убивает 7 млн человек ежегодно

Одна из будущих проблем, связанных с адаптацией к изменению климата, касается нашего здоровья. Мы отправились в Норвегию и Грецию, где встретились с учеными проекта "Истощение ресурсов", которые изучают влияние повышения температуры и загрязнения воздуха на заболевания.

Непрерывное повышение температуры увеличивает риск возникновения лесных пожаров и аномальной жары. Эксперты считают, что этот климатический эффект в сочетании с загрязнением воздуха представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека.

Около 90% мирового населения дышат загрязненным воздухом. По подсчетам, каждый год в мире из-за загрязнения воздуха умирает 7 млн человек.

Болезни адаптируются к изменению климата?

Финансируемый ЕС проект "Истощение ресурсов" фокусируется на связи между жарой, загрязнением окружающей среды и сердечно-легочными заболеваниями.

Ученые Центра международных климатических исследований в Осло стремятся разработать схемы моделирования по принятию превентивных и адаптационных мер.

В настоящее время загрязнение воздуха — самый главный убийца в Европе, когда речь заходит об экологических раздражителях. Но дело в том, что глобальное потепление может фактически увеличить ущерб, связанный с загрязнением воздуха, и это может произойти по-разному. Например, повышение температуры может привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и увеличению их концентрации Кристин Эунан координатор проекта "Истощение ресурсов"

В исследовании также будут рассмотрены социально-экономические последствия этих воздействий, например, как ведут себя заболевания в зависимости от географических, демографических и социально-экономических критериев.

Медицинские исследования уже подтвердили прямую связь между состоянием окружающей среды и болезнями.

Мы выявили несколько факторов, которые связаны с увеличением числа случаев инфаркта миокарда, таких как загрязнение воздуха угарным газом, сернистым газом и диоксидом азота. А также температура. Но мы думаем, что сочетание этих двух факторов, например повышенного содержания угарного газа с высокими температурами, может стать наихудшим сценарием развития событий Стефан Агеваль кардиолог

Температура на нашей планете примерно на 1°C теплее по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это угрожает большим числом экстремальных погодных явлений в будущем, даже если мы будем придерживаться уровня глобального потепления в два градуса, который был согласован всеми странами в Парижском соглашении. Эти факторы окружающей среды могут усугубить ущерб здоровью, считают климатологи.

Периоды аномальной жары могут увеличиться, и они будут влиять на нас не так, как раньше. Мы взяли на себя обязательство достичь определенного уровня потепления, но тепловые волны будут более частыми и интенсивными. И мы должны быть готовы к возможным последствиям Яна Сильман Центр международных исследований климата в Осло, Норвегия

Воздействие климатических условий на здоровье людей различно в зависимости от географического положения и местных факторов уязвимости.

Способность человека адаптироваться к повышающимся температурам становится ключевым фактором. Основываясь на самых последних схемах моделирования климата, группа греческих исследователей пытается спрогнозировать возможное воздействие.

Мы знаем, что самая низкая температура смертности в странах Средиземноморья составляет около 29°C, а в странах Северной и Центральной Европы - около 23°C. Разница есть, население по-разному реагирует на определенные температуры. Кроме того, "эффекты холода" выше в средиземноморских странах, потому что население не адаптировано, и, повторяю, адаптация не обязательно должна быть физиологической, это может быть поведенческая адаптация. Мы не ожидаем похолодания температур, у нас нет защитных средств, чтобы смягчить эти последствия Клеа Катсуянни профессор биостатистики и эпидемиологии, Афинский университет

Как подготовить города к глобальному потеплению?

Один из вопросов, на который ученые здесь, в Осло, пытаются ответить, заключается в том, как люди могли бы адаптироваться в долгосрочной перспективе к несколько более теплому климату или экстремально жарким температурам? Этот момент имеет основополагающее значение для разработки стратегий социальной и городской адаптации, направленных на ограничение смертности и заболеваемости среди уязвимых групп населения.

Маловероятно, что количественная связь между тепловым стрессом и смертностью, которая исторически сложилась, сохранится и в будущем, или, по крайней мере, мы этого не знаем. Вполне возможно, что общество адаптируется, поскольку существуют различные адаптационные меры, которые можно разработать: строительство более зеленых городов, чтобы избежать эффекта городского теплового острова, внедрение систем оповещения и т. д. Есть много вещей, которые могут произойти, которые действительно уменьшат уязвимость европейского населения в будущем Кристин Эунан координатор проекта "Истощение ресурсов"

На сегодня это все. Спасибо за внимание. Более подробную информацию о миссиях Европейского союза вы можете в рубрике "Футурис" и в соцсетях.