Год назад Европейская комиссия назвала одим из своих приоритетов «Зелёную сделку», которая нацелена на достижение континентом углеродной нейтральности к 2050 году. Но в последние месяцы из-за коронавируса экономика повсеместно вошла в рецессию. Многие правительства решают, что важнее оплатить: переход на возобновляемые источники энергии или восстановление хозяйства после пандемии.

Одно не исключает другого, считает курирующий эту политику исполнительный вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс:

"Я думаю, что сейчас есть повышенное ощущение чрезвычайной ситуации. К изменениям климата добавилась пандемия. Но когда речь заходит о восстановлении, мы говорим, что его финансирование не должно идти вразрез с нашими усилиями в области климата, и что 37% этих деньги должны быть потрачены на климатическую политику."

Однако, когда лидеры ЕС разрабатывали пакет восстановительных мер общим объёмом в триллион евро, они сократили расходы на защиту окружающей среды. Так, с 40 до 10 миллиардов евро урезан Фонд справедливого перехода. Его цель - помочь преодолеть зависимость от угля таким странам, как Польша. Тиммерманса устраивает и это.

«У меня к этому позитивное отношение, потому что первоначальное предложение Европейского парламента о Фонде справедливого перехода составляло 5 млрд евро. Получается, так мы фактически удваиваем его. Конечно, Комиссия хотела бы иметь 40 млрд, но был сделан выбор, были найдены компромиссы ».

Пакет восстановления подвергают критике и за то, что часть этих средств пойдёт на поддержку добычи ископаемого топлива. Замглавы Еврокомиссии это оправдывает.

«Некоторые страны будут осуществлять переход, продолжая потреблять ископаемое топливо. Если вы будете переключаться с угля, например, на возобновляемые источники, и в промежуточный период вы будете использовать природный газ, то окружающая среда от этого уже выиграет, потому что довольно существенно будут сокращаться вредные выбросы. Так что полностью исключать ископаемое топливо из этого набора - эта наша перспективная задача. Но на данном этапе я думаю, что нам будет легче осуществить переход, если мы включим в этот набор природный газ ".

Успех "Зелёной сделки" государств-членов также зависить от их лидеров ЕС. На прошлой неделе они отложили до декабря решение о дальнейшем сокращении выбросов парниковых газов. 27 членам ЕС требуется больше времени, а от них - новые компромиссы.