Вопреки пандемии экономика Китая демонстрирует рост

Медленно, но верно Китай восполняет потери, нанесённые пандемией. Вторая по величине экономика мира с января по сентябрь выросла на 0,7%, гласит отчет китайского Национального статистического бюро.

Так, темпы роста ВВП страны в третьем квартале составили 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Лю Айхуа, пресс-секретарь Национального статбюро:

"По мере восстановления внутренней китайской экономики и повышения спроса, растёт и импорт. Этот подъём благоприятен не только с точки зрения стимулирования собственного роста, но и для мировой экономики в целом".

Восстановление китайской экономики идёт в основном за счёт роста розничных продаж, промышленного производства и производства сельхоз продукции. Правда, аналитики отмечают, что показатели в некоторых секторах ещё очень далеки от докризисных. Кроме того, могут сказаться ограничения, которые из-за коронавируса вводят ЕС и США.

Но, не исключено, что именно Китай станет единственной экономикой в мире, которая в этом году покажет рост.