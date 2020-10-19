Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость
This content is not available in your region

Бизнес

Вопреки пандемии экономика Китая демонстрирует рост

Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Вопреки пандемии экономика Китая демонстрирует рост
Авторское право  Mark Schiefelbein/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
Размер текста Aa Aa

Медленно, но верно Китай восполняет потери, нанесённые пандемией. Вторая по величине экономика мира с января по сентябрь выросла на 0,7%, гласит отчет китайского Национального статистического бюро.

Так, темпы роста ВВП страны в третьем квартале составили 4,9% по сравнению с прошлым годом.

Лю Айхуа, пресс-секретарь Национального статбюро:
"По мере восстановления внутренней китайской экономики и повышения спроса, растёт и импорт. Этот подъём благоприятен не только с точки зрения стимулирования собственного роста, но и для мировой экономики в целом".

Восстановление китайской экономики идёт в основном за счёт роста розничных продаж, промышленного производства и производства сельхоз продукции. Правда, аналитики отмечают, что показатели в некоторых секторах ещё очень далеки от докризисных. Кроме того, могут сказаться ограничения, которые из-за коронавируса вводят ЕС и США.

Но, не исключено, что именно Китай станет единственной экономикой в мире, которая в этом году покажет рост.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube