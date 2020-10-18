Турки-киприоты избирают президента

В самопровозглашенной Турецкой Республике Северного Кипра проходит второй тут президентских выборов. Глава образования, которое официально признает только Турция, избирается на пять лет. Участки для голосования открылись в восемь часов утра и закроются в шесть часов вчера. Имя нового лидера турок-киприотов, как ожидается, станет известно после 20-ти часов. По итогам голосования, состоявшегося в прошлое воскресенье, во второй тур вышли два кандидата.

72-летний Мустафа Акынджи - действующий президент. Он придерживается социал-демократических взглядов, считается противником усиления влияния Турции на севере Кипра и выступает за мирное воссоединение острова с созданием двухобщинной и двухзональной федерации.

Оппонент Акынджи - 60 летний Эсмин Татар - премьер-министр и лидер правящей Партии национального единства. Он - сторонник кипрского урегулирования на основе существования на острове двух отдельных государств. В отличие от Акынджи, раскритиковавшего сирийскую военную кампанию Анкары, Татар заявлял, что турки-киприоты всегда находятся на стороне Турции.

Победитель выборов на ближайшие пять лет не только возглавит общину турок-киприотов, но также будет представлять ее на международных переговорах по урегулированию проблемы разделенного острова.