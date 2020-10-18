Война в Карабахе продолжается

Перемирие в зоне карабахского конфликта, которое было должно вступить в силу с 0 часов воскресения, было фактически сорвано. Но практически сразу после полуночи стороны конфликта обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня и в продолжении артиллерийских обстрелов.

Сообщается о разрывах снарядов в столице непризнанной республики и о полётах азербайджанских беспилотных летательных аппаратов над территорией подконтрольной армии самообороны Нагорного Карабаха. Вооружённые силы Азербайджана продолжают наступление вдоль границы с Ираном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переходе под контроль Азербайджана исторического Худаферинского моста через реку Аракс. В воскресенье азербайджанская армия опубликовала кадры, сделанные в городе Физули, который перешёл по азербайджанский контроль накануне.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил нарушение перемирия и продолжение военных действий в Карабахе.