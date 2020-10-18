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Спорт

Андрей Рублев - чемпион Санкт-Петербурга

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 Глеб Шатуновский
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Андрей Рублев с чемпионским кубком турнира в Петербурге
Андрей Рублев с чемпионским кубком турнира в Петербурге   -   Авторское право  AP Photo
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Андрей Рублев поднимает над головой четвертый чемпионский трофей в этом сезоне. Победой российского теннисиста завершился крупный турнир АТР в Санкт-Петербурге, а в финале третий сеяный россиянин сломил сопротивление хорвата Борны Чорича.

Первый сет был разыгран на тай-брейке, где Рублев уступал 2:5, но мощными ударами вынудил соперника ошибаться и выиграл тай-брейк со счетом 7:5.

В начале второй партии Рублев сделал брейк и удержал преимущество до конца, не дав Чоричу заработать ни одного брейк-пойнта.

Итоговый счет 7:6, 6:4, вместе с победой в Санкт-Петербурге Рублев делает отличную заявку на поездку на итоговый турнир года.