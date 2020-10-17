Трамп отстаивает право на оружие, Байден обращается к этническим меньшинствам

"Возможно, мне придется уехать из страны в случае победы Байдена", — пошутил Дональд Трамп, выступая перед жителями Джорджии. У кандидатов в президенты остаются считанные дни, чтобы завоевать симпатии избирателей.

Глава Белого дома пообещал отстоять Вторую поправку к Конституции, которая дает гражданам право на хранение и ношение оружия.

Они демонизируют нашу замечательную полицию и правоохранительные органы и берут на работу частных охранников. Они каждый день критикуют Вторую поправку, нанимая вооруженную охрану. И позвольте мне сказать вам, я единственная преграда, которая защищает вас и Вторую поправку. Она в осаде Дональд Трамп Президент США

Соперник Трампа Джо Байден отправился в Мичиган. В своей речи он особое внимание уделил проблемам, с которыми сталкиваются этнические меньшинства.

"Что касается сообществ цветных людей здесь, в Детройте, и по всей стране, вопрос в том, как нам разорвать этот порочный круг. В хорошие времена вы оказываетесь позади, в плохие — вы становитесь первыми жертвами удара, самого сильного удара, а когда мы приходим в себя — вы последние, кто это ощущает. Ответ на этот вопрос — правосудие, уголовное правосудие, полицейская реформа. Эта нация достаточно сильна для того, чтобы честно противостоять системному расизму и чтобы обеспечивать безопасность на улицах".

Выборы в США пройдут 3 ноября. Многие прочат победу кандидату от демократов, но несколько дней назад газета The New York Post опубликовала электронное письмо. Документ может послужить доказательством того, что Джо Байден все-таки был причастен к работе сына на украинскую компанию Burisma.