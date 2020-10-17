Панихида по обезглавленному учителю

Люди приносят цветы к зданию средней школы во французском городе Конфлан-Сент-Онорин, где накануне был обезглавлен учитель истории и географии Самюэль Пати. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал это убийство как террористический акт, совершенный исламистом.

Почтить память погибшего учителя прибыл министр просвещения Франции Жан-Мишель Бланке, который призвал преподавателей не поддаваться страху:

«Страх это не наша религия. Мы не должны бояться. Я могу понять, что кто-то может испытывать страх из-за того, что происходит. И среди тех, кто нас слушает, могут быть те, кто испытывает страх, это объяснимо. Но с этим страхом нужно бороть и поэтому никто не должен чувствовать себя в одиночестве».

По данным следствия, убийство совершил 18-летний чеченец, родившийся в Российской Федерации. В 2008 г. его семья получила во Франции статус беженцев. Он был известен полиции как участник банды, в составе которой был известный спецслужбам исламист, но сам убийца в экстремизме ранее не подозревался. Он был застрелен полицией недалеко от места преступления.

«Человек, совершивший это преступление, во второй половине дня находился перед коллежем и просил школьников указать ему на будущую жертву. В телефоне, обнаруженном рядом с его телом, была найден текст его заявления», - заявил прокурор, заведующий делами о терроризме, Жан-Франсуа Рикар.

Всего по делу об убийстве учителя в настоящее время задержаны девять человек, в том числе родственники убийцы.