Рестораны закрываются для вечерних посетителей

Парижские рестораны прощаются с посетителями, в ближайшие полтора месяца поужинать в них никто не сможет. С субботы во французской столице и нескольких других крупных городах вводится комендантский час, согласно правилам которого люди не смогут покидать свои дома без уважительной причины с 9 часов вечера. Рестораторы подсчитывают убытки, а министр экономики Брюно Ле Мэр обещает добиться для них облегчения долгового бремени:

«Я проведу переговоры с европейской комиссией, чтобы сказать ей: «Нельзя ли нам перенести срок выплаты кредита с 2021 на 2022 г.?» Так у предприятий были бы два целых года для выплаты их кредита. Это стало бы для них спасительным глотком воздуха. Я буду обсуждать этот вопрос с Европейской комиссией, так как, поскольку эти кредиты гарантированы государством, они рассматриваются как государственная субсидия».

Бары и рестораны закроются на 15 дней и в испанском регионе Каталония. Ранее жёсткие карантинные меры, несмотря на протесты рестораторов и лавочников, были введены в Мадриде и в ряде других кастильских городов. В Испании зафиксирован один из самых высоких уровней заражения - 900 тысяч человек. От коронавирусной инфекции здесь скончались более 33 тысяч человек. Питейные заведения перестанут обслуживать ночных посетителей также в Нидерландах и Северной Ирландии.