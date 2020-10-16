Французские врачи: "Так дальше не пойдёт"

Армия французских врачей, которая вот уже который месяц борется с Covid-19, нуждается в свежих силах и в подкреплении.

"Мы очень, очень устали. Мы на грани срыва, эмоции зашкаливают. Так дальше не пойдёт", - говорят медики.

В четверг во всей Франции врачи и младший медицинский персонал объявили общенациональную забастовку и вышли на улицы, чтобы предупредить правительство и общественность о реальном положении вещей.

"Это ужасно. Нам везде не хватает кадров, не хватает ресурсов, мы работаем в скверных условиях", - говорят манифестанты.

В течение многих лет врачи и медсестры выступали против изнурительных условия труда и жаловались на хроническую нехватку средств. Сейчас они говорят, что обещания правительства вложить в сектор здравоохранения 8 млрд евро будет недостаточно и предупреждают, что со второй волной Covid-19 система здравоохранения страны просто не справится.

"Мое тело отказывается мне служить. Голова не работает, концентрируюсь с трудом. На моих глазах заболевали мои коллеги. А теперь правительство говорит: "Вы должны снова вернуться на передовую, потому что мы вам доверяем". Только на этот раз без меня. Вот и все".

В попытке сократить число новых случаев заражения короновирусом и пациентов в больницах французские власти ввели комендантский час в 9 крупных городах страны.

Бруно Мегарбан заведует отделением интенсивной терапии в парижской больнице Ларибуазьер:

"Проблема на этот раз в том, что эпидемия возобновляется в осенне-зимний период. В это время у нас обычно много пациентов, которые попадают в больницу из-за осложнения хронических респираторных или сердечных заболеваний, сезонных вирусов или гриппа. И, как правило, в декабре-январе -феврале больницы у нас и так бывают заполнены уже и без Covid-19".

Президент Франции Эмануэль Макрон объявил войну с коронавирусом в стране еще в марте. Те, кто находятся на передовой, задаются вопросом, как скоро их обеспечат средствами для продолжения этой войны.