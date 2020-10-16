Габриэль Яред на фестивале Люмьер

Франко-ливанский композитор Габриэль Яред стал одним из почетных гостей Фестиваля Люмьер в Лионе, который отдает дань уважения как великим родоначальникам кино, так и ярким представителям современной индустрии. Яред - автор музыки для кинофильмов европейского (большей частью французского) и американского производства. Он написал саундтреки к таким картинам, как "Английский пациент", "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Осень в Нью-Йорке", "1408" и другим. Трижды композитор номинировался на "Оскар", один раз стал обладателем этой премии.

Габриэль Яред, композитор: "Я очень рано начинаю работать над сценарием, приступаю к обсуждениям с режиссером. Там я черпаю мое первое вдохновение. И затем, очевидно, начинается большая работа над образами, потому что именно образы дают мне цвет, ритм, оркестровку и т. д. Так что это довольно долгий процесс, и мне необходимо проводить много времени с режиссером".

Одним из таких любимых режиссеров Яреда был Энтони Мингелла ...

Композитор работал над многими проектами во Франции и в Германии, в том числе - над музыкой к драматическому триллеру "Жизнь других" немецкого режиссёра Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка. Для Габриэля Яреда музыка не знает границ.

Габриэль Яред: "Язык по-прежнему играет большую роль в выборе музыки, иногда для аккомпанемента. Английский язык течет определенным образом, арабский тоже, но меня интересует не столько язык, сколько общая хореография, то, что вытекает из образов, и я не слышу музыку как таковую, она здесь для того, чтобы передать эмоции. Она в некотором роде, чтобы поддерживать дух, не слишком концентрируясь на деталях".

В этом году Габриэль Яред номинирован на кинопремию World Soundtrack Award, которая присуждается за музыку к фильмам и ежегодно вручается в октябре в бельгийском Генте.