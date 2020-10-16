Коронавирусный пессимизм в Европе

После летней передышки европейские страны вновь вступили в активную борьбу с коронавирусной пандемией. Как относятся к этой политике европейцы? В поисках ответа на этот вопрос Euronews помогло агентство социологических исследований Redfield and Wilton Strategies. Результаты его опросов показывают серьёзные различия в настроениях жителей крупнейших стран Европы.

Так в Германии и Италии большинство респондентов положительно оценили меры, которые принимают правительства для сдерживания пандемии. Прямо противоположная ситуация сложилась во Франции и Великобритании — там более 50% раскритиковали государственную политику по борьбе с коронавирусом.

По-разному в этих четырёх странах воспринимают перспективы нового карантина и обязательной изоляции. В Германии и Великобритании более половины участников опроса поддержали такое ужесточение санитарных мер, в то время как во Франции и Италии их доля оказалась значительно меньше. Более трети опрошенных в этих странах выступают против нового локдауна.

Есть ли единство?

Возможен ли в этом случае универсальный подход к борьбе с пандемией на уровне Европейского Союза? Можно ли говорить о единстве Европы в противостоянии коронавирусу?

Во Франции большинство опрошенных верят в общую стратегию защиты от эпидемии. В Германии и Италии оказалось больше пессимистов — 73% и 60%, соответственно, отнеслись с сомнением к концепции единой политики по борьбе с коронавирусом.

При этом большие надежды в этих странах возлагают на вакцину против COVID-19. Более половины респондентов в Германии и Италии и почти две трети в Великобритании сообщили, что хотели бы привиться в следующем году, если вакцина будет недорогой или бесплатной. Во Франции каждый четвёртый опрошенный не определился с ответом, мнения остальных разделились практически поровну.

В целом данные Redfield and Wilton Strategies свидетельствуют о нарастании пессимизма в настроениях европейцев в свете борьбы с пандемией. Надежды на скорую отмену санитарных ограничений тают с каждым днём, а темпы роста заболеваемости намекают на неизбежность новых жёстких мер.